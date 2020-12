vor 51 Min.

Türchen 21: Die Peanuts - Fröhliche Weihnachten

Öffnen Sie das 21. Türchen in unserem digitalen Adventskalender. Das Thema 2020: Weihnachtsfilme. Heute: Fie Peanuts - fröhliche Weihnachten.

Von Gregor von Kursell

Leise rieselt der Schnee, alle Kinder sind in Weihnachtsstimmung. Nur einer nicht: Charlie Brown. Gerade eben war er am Briefkasten, nur um festzustellen, dass wieder keine Karte für ihn darin liegt. „Ich weiß, dass niemand mich mag, aber warum brauchen wir noch Feiertage, um das besonders deutlich zu machen?“, brummelt er vor sich hin und trottet durch den Schnee. Die erste Person, auf die er stößt, ist ausgerechnet die hochnäsige Violet, die natürlich schon einen Gruß zum Fest erhalten hat. „Danke für die Weihnachtskarte“, raunzt er sie an. „Ich habe Dir keine Weihnachtskarte geschickt, Charlie Brown“, antwortet sie und rauscht erhobenen Hauptes ab. „Das sollte eine spitze Bemerkung sein“, ruft Charlie Brown ihr hinterher. Sein Freund Linus, einer der wenigen Kinder, die nicht ständig auf ihm herumhacken, scheint Recht zu haben: Charlie Brown ist die einzige Person auf der Welt, die selbst aus der wunderbaren Weihnachtszeit ein Problem macht.

Aber der kluge Linus liegt ausnahmsweise einmal falsch. Charlie Brown ist nicht der Einzige. Schließlich kann Linus ja nicht wissen, dass es außerhalb der Peanuts-Welt noch eine andere Welt gibt: die der Zuschauer. Und in dieser Welt laufen viele Charlie Browns herum. Der kleine Junge mit dem runden Kopf ist nicht einfach nur ein Spinner, einer, der eben nicht so ist wie alle anderen. Der Pechvogel Charlie Brown ist ein Versager wie du und ich, einer der unsere eigenen Zweifel und Ängste verkörpert. Ohne Charlie Brown wären die Peanuts nicht so überaus erfolgreich – Snoopy hin oder her. Ganz klar, dass auch sein Unbehagen an Weihnachten die Gefühle vieler Charlie Browns in der echten Welt widerspiegeln.

Ein Versager wie du und ich

Pechvögel gibt es natürlich viele unter den Comic-Helden. Ohne sie würden die meisten Geschichten gar nicht in Gang kommen. Wenn so ein Unglücksrabe einen Christbaum schmückt, fällt der bestimmt um. Wenn er die Weihnachtsgans in den Ofen schiebt, brennt das ganze Haus ab. Donald Duck zum Beispiel: der Enterich probiert sich in allen möglichen Metiers aus, erleidet dabei stets Schiffbruch und bekommt in Folge einen riesigen Wutanfall. Donald schwankt zwischen Selbstüberschätzung, Selbstmitleid und Apathie. Charlie Brown hingegen stellt sich jeden Tag erneut den Fährnissen des Alltags. Katastrophen blieben aus, er scheitert an Kleinigkeiten. Einen Drachen steigen zu lassen oder einen Football zu kicken, das bleiben für ihn unerreichbare Fertigkeiten. Rückschläge nimmt er jedoch stoisch hin und geht seinen einsamen Weg weiter. Die anderen Kinder verspotten ihn, das kleine rothaarige Mädchen, in das er verliebt ist, beachtet ihn nicht. Gerne lässt er sich aus über die Ungerechtigkeit der Welt, aber er gibt trotzdem nie die Hoffnung auf. Charlie Brown ist aber auch deshalb ein Außenseiter, weil er nachdenkt und versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen. Manche Peanuts-Exegeten behaupten, dass Charlie Brown ein Alter Ego des Zeichners Charles M. Schulz sei. Auch der hatte als altkluges Kind kaum Freunde und blieb Zeit seines Lebens ein Melancholiker.

„Fröhliche Weihnachten, Charlie Brown“, auf Englisch „A Charlie Brown Christmas“ war der erste Zeichentrickfilm mit den Peanuts. Die Erlebnisse des Antihelden unterscheiden sich kaum von den Schicksalsschlägen, die er zu anderen Jahreszeiten hinnehmen muss. Nur dass er jetzt auch noch damit hadert, die „schönste Zeit des Jahres“ nicht genießen zu können. Wenn alle glücklich sind ist es besonders hart, unglücklich zu sein. Liegt es vielleicht an ihm, wenn er den Sinn des Weihnachtsfests nicht begreifen kann? Eines jedenfalls weiß er. Es kann nicht nur um die Geschenke gehen, wie die anderen Kinder, ganz selbstverständlich annehmen. Wie so oft wendet sich Charlie Brown in seiner Not an die selbsternannte Psychologin Lucy, die ihm empfiehlt, die Leitung des Krippenspiels der Schule zu übernehmen. Charlies rundes Gesicht hellt sich auf. Er als Regisseur, alle hören auf sein Kommando? Er übernimmt die Aufgabe – natürlich ohne Erfolg. Selbst sein Hund macht sich über ihn lustig.

Als der Film 1965 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, waren die Programmverantwortlichen des Senders CBS skeptisch. Der Film war ganz anders als die üblichen Zeichentrickstreifen seiner Zeit. Zu langsam, zu wenig Action, zu philosophisch. Weder wird der Außenseiter am Schluss zum gefeierten Helden, wie Rudolf, das Rentier mit der roten Nase, noch gibt es ein Feuerwerk an Slapstick-Gags, unterlegt mit Lachern vom Band. Auch die Musik entsprach nicht dem, was damals für einen Weihnachtsfilm erwartet wurde. Der Jazzmusiker Vince Guaraldi komponierte den Soundtrack, darunter die melancholische Titelmelodie „Christmas Time is here“ und die Tanznummer „Linus and Lucy“, die heute beide einen festen Platz im Kanon der amerikanischen Weihnachtsmusik haben. In der deutschen Version wurden die Jazz-Stücke teilweise durch traditionelle Weihnachtslieder ersetzt, was der Charakter des Films etwas verändert.

Das Ende der Aluminium-Bäume

Der Peanuts-Film wird auch für das Ende eines weihnachtlichen Trends verantwortlich gemacht. Ende der 1950er Jahre wurden in den USA Christbäume aus Aluminium populär. Stamm und Äste waren aus dem Metall gefertigt und konnten zusammengesteckt werden, die Nadeln waren aus Alufolie gemacht. Die künstlichen Bäume glitzerten und wurden mit Farblampen angeleuchtet. Solche Christbäume waren der letzte Schrei, die passende Dekoration für das Raumfahrtzeitalter, fand man damals. Wie kam es, dass Charlie Brown dieser Mode ein Ende setzte? Ganz einfach, weil der Aluminium-Baum im Film zum Symbol für das kommerzialisierte Weihnachtsfest geworden ist. Lucy schickt den erfolglosen Regisseur weg, einen Weihnachtsbaum zu holen. Natürlich einen aus Aluminium, am liebsten rosa. Charlie Brown, der ewige Zweifler, ist der einzige, der den metallischen Glitzerbäumen nichts abgewinnen kann. Er bringt an stattdessen einen ziemlich mickrigen, aber echten Tannenbaum und wird dafür erneut verhöhnt. Dabei war es genau dieses kleine Bäumchen, das für ihn Weihnachten verkörpert. Verzweifelt fragt er, ob ihm irgendjemand den Sinn des Weihnachtsfests erklären könne. Da tritt der Philosoph Linus ins Rampenlicht und rezitiert mit seiner nuscheligen Stimme die Weihnachtsgeschichte. Als er zu der Stelle kommt, wo der Engel den Hirten „Fürchtet Euch nicht“ zuruft, lässt er seine Schmusedecke zu Boden gleiten – große Geste eines kleinen Mannes. Die berühmte Schmusedecke heißt im Englischen „protection blanket“, also „Schutz-Decke“. Linus hat sie immer dabei. Nur mit ihr fühlt er sich sicher. Es muss also schon etwas Außerordentliches passieren, wenn er sie nicht mehr braucht. Die Geburt des Erlösers, zum Beispiel. Nicht gerade ein klassisches Thema für einen Zeichentrickfilm. Charles M. Schulz kannte die Bibel gut und fügte häufig religiöse Elemente in seine Zeichnungen ein, ohne dabei eindeutig Stellung zu beziehen.

Nach Linus‘ Auftritt sind die Peanuts erst einmal still. Charlie Brown nimmt sein verkrüppeltes Tännchen und geht nach Hause. Niemand kann ihn daran hindern, Weihnachten so zu feiern, wie er es möchte, mit seinem Baum, der so verachtet ist wie er selbst. Schließlich kommt sein kleiner Baum aber doch noch zu Ehren. Die Alu-Monster aber standen seit der ersten Ausstrahlung des Films für das falsche, kommerzielle Weihnachten und überdies auch noch für schlechtem Geschmack. Ob wirklich der Film das Aus für die Metallkonstruktionen bedeutete, oder ob die Menschen einfach genug von dieser exzentrischen Mode hatten, lässt sich schwer beurteilen. Es zeigt aber, wie unglaublich populär der Peanuts-Film ist, wenn ihm eine solche Macht über die Konsumgewohnheiten zugeschrieben wird. Es gibt eben doch mehr Charlie Browns in der Welt, als Linus vermutet. Das Grundproblem, das den unverstandenen Pechvogel umtreibt, die Gier, die Bosheit und der Mangel an Liebe hat aber auch Charles M. Schulz mit seinem hintergründigen Humor nicht besiegen können. Der Friede, den die Kinder am Ende des Filmes schließen, wird nur von kurzer Dauer sein. Sie haben schlechtes Gewissen, weil sie sogar an Weihnachten gemein waren zu einem der ihren. Zu einem, der anders ist, aber keineswegs böse. Doch dieses schlechte Gewissen verfliegt schnell. Schon bald wird es wieder heißen „Du bist ein Dummkopf, Charlie Brown. Du bist der größte Dummkopf von allen.“ Weihnachten ist nicht der Beginn des Friedens auf Erden, sondern nur eine kurze Pause im ewigen Zanken und Streiten. Genieße diese Zeit, Charlie Brown!

