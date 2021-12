Bereitet euch vor! Auf den ersten Blick ist der Aufruf in der Adventszeit doch gut umgesetzt: Wir bereiten Plätzchen und leckere Weihnachtsgerichte vor, kaufen Geschenke ein. Jetzt ist es langsam höchste Zeit, den Weihnachtsbaum zu besorgen, um vorbereitet zu sein!

Eigentlich bereiten wir uns ein Leben lang vor oder werden vorbereitet. Eltern bereiten ihre Kinder eigentlich aufs Leben, doch zunächst in Schritten auf die Kinderkrippe, dann Kindergarten, schließlich auf die Schule vor. Dort angekommen, treffen Kinder auf vorbereitete Lehrerinnen und Lehrer. Dabei müssen sie sich selbst in den nächsten 9-13 Jahren auf viele Prüfungen und einen Abschluss vorbereiten.

Ambitionierte Sportlerinnen und Sportler, welche ein gewisses Niveau und Ziel erreichen wollen: Vorbereitung ist alles! Um ein Projekt in der Arbeit oder Ehrenamt umzusetzen heißt es: Was muss ich vorbereiten, damit es ein Erfolg wird?

Sträflich vernachlässigen wir bei so viel Vorbereitung oft die eigene Seele. So scheint es mir jedenfalls. Nach dem Spirituellen zu Fragen ist in der Jugendzeit verortet, wo man forscht, überlegt und fragt. Dann ist eine Sinnsuche oder Vertiefung oft von den Schritten Karriere, Familiengründung und Hausbau überdeckt.

Die Adventszeit ruft uns auf, wieder neu nachzudenken und zu forschen. Was ist mein eigener, ganz persönlicher Sinn in all der Vorbereitung, die mein Leben bestimmt? Geistlich vorbereiten sollen wir uns im Advent auf das Wunder, dass Gott Mensch wird. Das er, Gott, tatsächlich mit uns sein möchte. Was auch genau der Sehnsuchtsname der Bibel - „Immanuel“ = „Gott mit uns“ - bedeutet. Vorbereitungen auf dieses Weihnachtsereignis sind dabei ganz und gar freiwillig und ohne Druck. Das geht in jedem Gebet, welches wir sprechen. Ob für uns allein oder in der Familie. In den Adventsliedern, die wir singen. Für die kleinen Momente, in denen wir ganz bewusst inne halten und Kerzen anzünden. Diesen Sonntag die dritte Kerze ... in Vorbereitung auf Weihnachten!

Gott wird Mensch für jede und jeden und will mit uns auf „du-und-du“ sein. Bereitet euch vor, damit Gott zu euch kommen kann!

(Elke Dollinger ist Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Donauwörth)