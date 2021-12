"Holen Sie sich jetzt mehr Advent...ure in ihr Leben!" So schreit es mir erst vor Kurzem in einer Werbemail für einen Neuwagen entgegen. Sie wandert postwendend in den Papierkorb, denn mal ehrlich: Mehr Adventure? Mehr Abenteuer? Das kann ich gerade gar nicht brauchen. Es gibt täglich genug abenteuerliche Entwicklungen in der Welt, da kann ich auf Adventure im Advent gut verzichten. Mir ist viel eher nach Ruhe und Besinnlichkeit.

Da hilft sicher mein biblischer Adventskalender weiter, in dem die Weihnachtsgeschichte Stück für Stück gelesen wird. Darin: Der Engel Gabriel kündigt Maria die Geburt ihres Sohnes an. An sich auch eine abenteuerliche Geschichte. Die junge (wahrscheinlich sogar minderjährige) Frau soll einen unehelichen Sohn bekommen - mit Gott. Natürlich kann auch sie gerade alles andere als dieses Abenteuer gebrauchen. Schließlich steht auf außereheliche Beziehungen in Galiläa damals die Todesstrafe. Aber der Engel beruhigt Maria: "Fürchte dich nicht!" (Lk. 1, 30). Es ist ein Satz, an dem ich hängen bleibe. Denn, ja, eigentlich ist da auch viel Furcht in mir, die mich vor eigenen adventlichen Abenteuern zurückschrecken lässt. Mich auf Neues einlassen? Lieber nicht! Etwas wagen? Vielleicht wann anders! Wer weiß, was noch alles auf uns zukommt.

Und genau hier lese ich den Satz des Engels noch einmal: "Fürchte dich nicht!" Das klingt wenig besinnlich, aber es sagt das, was ich, was wir als Gesellschaft gerade hören müssen. Dass mutige Veränderung angesagt ist, denn Gott ergreift an Weihnachten Partei für die Schwachen und setzt sich ein für gerechte Verhältnisse.

Wenn ich mir unsere Welt so ansehe, ist das noch ein gutes Stück Weg und auch ziemlich viel Arbeit. Aber genau das kommt im Advent auf uns zu. Weniger Ruhe, sondern mehr Tat: für das Abenteuer einer gerechteren, einer besseren Welt für alle.

Ich habe die E-Mail mit der Autowerbung wieder aus dem Papierkorb zurückgeholt. Denn vielleicht hat sie ja Recht, und es ist genau jetzt die Zeit für mehr Adventure, mehr Abenteuer. Lassen wir uns darauf ein und hören den Engel, der sagt: "Fürchtet euch nicht!"

(Jasmin Gerhäußer ist Pfarrerin im evangelischen Dekanat Donauwörth)