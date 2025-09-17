Gestohlene Zuchtstute ist wieder bei ihrer Besitzerin

Ein kurioser Diebstahl hat in der vergangenen Woche für Schlagzeilen gesorgt. „Diebesgut“ war nämlich eine ägyptische Vollblutaraberstute. Das zehn Jahre alte Tier, das einen Wert von rund 20.000 Euro hat, wurde von einer Koppel in Gunzenheim gestohlen. Wie die Polizei berichtet, konnte es jetzt wieder an seine Besitzerin ausgehändigt werden. Die Beamten haben eine 59-Jährige als Tatverdächtige ermittelt und den Fall nun an die Staatsanwaltschaft übergeben. (AZ)

