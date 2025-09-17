Icon Menü
Ägyptische Vollblutaraberstute gestohlen: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Kaisheim

Gestohlene Zuchtstute ist wieder bei ihrer Besitzerin

Die Polizei ermittelt eine Tatverdächtige. Das Pferd war von einer Koppel gestohlen worden.
    Diese Zuchtstute mit dem Namen "Sarah" hat offenbar eine Frau von einer Koppel in Gunzenheim gestohlen.
    Diese Zuchtstute mit dem Namen "Sarah" hat offenbar eine Frau von einer Koppel in Gunzenheim gestohlen. Foto: Kaufmann

    Ein kurioser Diebstahl hat in der vergangenen Woche für Schlagzeilen gesorgt. „Diebesgut“ war nämlich eine ägyptische Vollblutaraberstute. Das zehn Jahre alte Tier, das einen Wert von rund 20.000 Euro hat, wurde von einer Koppel in Gunzenheim gestohlen. Wie die Polizei berichtet, konnte es jetzt wieder an seine Besitzerin ausgehändigt werden. Die Beamten haben eine 59-Jährige als Tatverdächtige ermittelt und den Fall nun an die Staatsanwaltschaft übergeben. (AZ)

