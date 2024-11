Dreiste Unfallflucht von Autofahrer mit Bart

Eine dreiste Unfallflucht hat sich am Montag mitten in Donauwörth ereignet. Ein älterer Autofahrer verursachte in der Sonnenstraße eine Karambolage und machte sich trotz Zeugen aus dem Staub.

Wie die Polizei mitteilt, prallte der Senior um 8.25 Uhr beim Ausparken vor dem Kinderhort rückwärts gegen einen schwarzen Mercedes-Geländewagen, der dort abgestellt war. An diesem entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Unbekannte, der ein Elektroauto eines asiatischen Herstellers steuerte und einen Bart hatte, stieg aus und begutachtete den Schaden.

Gegenüber einem Zeugen, der die Kollision beobachtet hatte, gab der Mann an, sich um die Sache zu kümmern. Dann jedoch fuhr er einfach davon. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt nun. Die Inspektion Donauwörth bittet auch um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)