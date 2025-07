Aggressiver Bettler bedroht Frau: „Geld, sonst peng-peng tot!“

Ein aggressiver Bettler bedrohte am Montagnachmittag gegen 15 Uhr eine 59-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Dillinger Straße. Laut Polizei sprach der bislang unbekannten Mann sie an und forderte nachdrücklich Geld. Dabei zeigte er einen rumänischen Personalausweis vor. Als die Frau eine Zahlung verweigerte, gestikulierte der Unbekannte und formte die Hand zu einer Art Pistole, mit der er symbolisch Schüsse auf die 59-Jährige abgab. Dazu rief er „Geld, sonst peng-peng tot“.

Dieses Gesamtverhalten fasste die Frau als Bedrohung auf, zumal der Mann ihr dann auch noch bis zu ihrem Auto verfolgte und mehrfach diese Worte rief. Sie informierte die Polizei, deren sofortige Fahndung allerdings erfolglos verlief. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen des Verdachts der Bedrohung wurde eingeleitet.

Zeugen beschrieben den Mann folgendermaßen: Er ist etwa 30 Jahre alt, hat schwarzes Haar, ist schlank und von insgesamt südländischem Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einem beigefarbenen Kapuzenshirt, eine schwarze Hose, ein blaues Basecap, Flipflops und eine schwarze Umhängetasche. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden.