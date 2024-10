Transporterfahrer geht in Rain mit Eisenstange auf Autofahrer los

Zwischen zwei Autofahrern entwickelte sich am Samstag in Rain ein derartiger Konflikt, dass die Polizei zur Hilfe gerufen wurde. Wie die Beamten mitteilen, war wohl das Fahrverhalten eines Mannes am Steuer eines Kleintransporters der Stein des Anstoßes. Er soll - laut einem anderen Verkehrsteilnehmer, der im Auto dahinter gefahren war - ohne ersichtlichen Grund mehrfach angehalten haben, ohne entsprechende Signale zu setzen. Der Fahrer hinter dem Kleintransporter machte daraufhin den Transporterfahrer mit der Lichthupe auf dessen irritierende Fahrweise aufmerksam. Daraufhin stieg der Transporterfahrer aus, schlug zunächst mit beiden Händen auf den Wagen des anderen Mannes, holte dann ein etwa 50 Zentimeter langes Eisenrohr aus seinem Fahrzeug und ging damit auf das Auto des Kontrahenten zu. Dieser ging von einer akuten Gefahr aus und er gab Gas, fuhr am Transporter vorbei und alarmierte die Polizei. Als eine Streife eintraf, hatte sich der Transporterfahrer aus dem Staub gemacht. Trotz intensiver Suche mit mehreren Polizeieinsatzwagen konnte der Kleintransporter jedoch nicht aufgefunden werden. (AZ)

