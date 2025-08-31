8000 Beschäftigte: Darum bleibt Parkplatz-Chaos rund um Airbus-Werk aus

Ein großer Teil der inzwischen fast 8000 Beschäftigten von Airbus Helicopters in Donauwörth kommt mit dem Auto zur Arbeit. Weil die Belegschaft derzeit kontinuierlich größer wird, steigt logischerweise der Bedarf an Stellplätzen für die Fahrzeuge. Dennoch hat sich dem Vernehmen nach die Parkplatz-Situation im Umfeld der Fabrik zuletzt nicht verschlechtert, sondern eher entspannt. Dafür gibt es wohl mehrere Gründe.

