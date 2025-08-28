Airbus Helicopters beteiligt sich an Landesgartenschau

Wenn im Jahr 2028 in Donauwörth die Landesgartenschau über die Bühne geht, dann ist auch ein Unternehmen mit dabei, das man eigentlich am wenigsten bei einem solchen Ereignis erwartet: der Hubschrauber- und Flugzeugtüren-Produzent Airbus Helicopters.

Dieser ist unbestritten ein wesentlicher Faktor in der Großen Kreisstadt. An die 8000 Menschen arbeiten in dem Werk, das gewaltigen Dimensionen hat und mehr oder weniger direkt an die besiedelten Flächen angrenzt. „Wir wollen uns an der Gartenschau beteiligen“, kündigt Standortleiter Helmut Färber im Gespräch mit unserer Redaktion an.

Firma Airbus bekommt bei Gartenschau in Donauwörth ein Areal zugeteilt

Mit den Verantwortlichen sei besprochen, dass die Firma ein Areal zugeteilt bekommt, auf dem sie sich präsentieren könne. Näher will sich Färber zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu äußern. Er deutet aber an, man wolle bei diesem Ereignis einiges auf die Beine stellen, denn: „Das ist für uns eine einmalige Chance.“ Bekanntlich zieht eine Landesgartenschau viele Menschen aus einem weiten Umkreis an. Der Standortleiter geht fest davon aus, dass die Schau der Stadt einen gehörigen Schub verleihen wird. (wwi)

