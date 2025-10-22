Airbus-Wachstum löst Gefühl der „existenziellen Bedrohung“ aus

Wenn in einer Region Arbeitsplätze entstehen, sorgt das im Normalfall für ein positives Echo. Dies sei ein Zeichen wirtschaftlicher Stärke und Attraktivität, heißt es dann meist. Umso erstaunlicher sind die Reaktionen, die die Nachricht von einem deutlichen Stellenzuwachs bei Airbus Helicopters in Donauwörth in den vergangenen Jahren auslöst. Von einer „existentiellen Bedrohung“ ist die Rede.

Die Mittelstands-Union Donau-Ries (MU) spart in einer Pressemitteilung nicht an deutlichen Worten mit Blick auf das Wachstum bei Airbus. Dahinter verberge sich eine Entwicklung, die für viele kleine und mittelständische Unternehmen sowie Handwerksbetriebe eben diese „existenzielle Bedrohung“ darstelle. „Eine einseitige Konzentration von Fachkräften bei einem einzigen Großunternehmen schwächt die Vielfalt und Widerstandsfähigkeit unserer heimischen Wirtschaft“, heißt es. „Unsere Betriebe, die oft mit erheblichem finanziellem und persönlichem Aufwand junge Menschen ausbilden, sehen sich zunehmend in der Rolle des unfreiwilligen Ausbildungszentrums für Großkonzerne“, heißt es von Seiten der MU.

Elektro-Unternehmer aus Rain und Buchdorf schlagen Alarm

„Die Abwanderung der Fachkräfte in die großen Industrieunternehmen ist ein Problem für uns“ sagt auch Manfred Podersaunig, der in Rain einen gleichnamigen Elektrobetrieb führt. Das treffe nicht zuletzt vor allem auf Airbus zu. Denn ein Großteil der ausgebildeten Fachkräfte ginge in die Industrie. „Wir investieren dreieinhalb Jahre viel Zeit und Energie in die Auszubildenden und dann sind sie weg.“ Dabei gehe es seiner Erfahrung nach nicht nur ums Geld, bei dem Handwerksfirmen schlicht nicht mithalten könnten. Auch die Arbeitszeiten spielten eine Rolle. In der Industrie gebe es feste Arbeitszeiten. „So etwas können wir nicht bieten, bei uns kommt eben auch mal ein Notfall rein.“ Auch Home-Office sei schwer möglich.

Die Elektro-Unternehmer Manfred Podersaunig (links) und Franz Rebele (rechts) warnen vor einer Schwächung des Handwerks durch große Industrieunternehmen.

Es sei ohnehin schwierig, geeignete Auszubildende zu finden. „In manchen Jahren haben wir gar keine Bewerbungen“, sagt Franz Rebele, der eine gleichnamige Elektro-Firma in Buchdorf führt und derzeit zwei Azubis beschäftigt. Dabei gebe es für gute Azubis de facto eine Übernahmegarantie – und zwar im ganzen Handwerk. Immerhin: In diesem Jahr seien die Bewerbungen im Handwerk im Donau-Ries-Kreis um 15 Prozent nach oben gegangen. „Das liegt wohl auch an der Unsicherheit in der Industrie.“ Doch von deren Schwäche kann das Handwerk in unserer Region laut Podersaunig nicht profitieren. Denn freigestellte Beschäftigte, die in der Industrie angestellt waren, seien in den Betrieben erst nach entsprechenden Schulungen wieder einsetzbar. „Sie sind schlicht und ergreifend zu verwöhnt.“

Ein Wechsel von ausgebildeten Fachkräften in andere Betriebe, auch in größere Industrieunternehmen, sei grundsätzlich ein normales Phänomen des Arbeitsmarktes, erklärt die Agentur für Arbeit in Donauwörth. Man beobachte diese Bewegungen, ohne sie zu bewerten. Statistisch belastbare Daten speziell zu diesem Wechselverhalten lägen aktuell nicht vor. Letztlich profitierten Region und Wirtschaft davon, wenn Fachkräfte hier ausgebildet werden und der Region auch langfristig erhalten bleiben – unabhängig davon, ob in kleinen oder großen Betrieben.

Airbus in Donauwörth sieht sich als Motor und verlässlicher Partner in der Region

Unternehmer Franz Rebele betont zwar, dass jeder natürlich selbst entscheiden könne, wo er arbeite. Doch er warnt auch: „Ohne Handwerk kann auch die Industrie nicht überleben.“ Von daher hat Podersaunig einen klaren Wunsch: „Die Wertschätzung für das Handwerk muss einfach größer werden.“ Es müsse nicht jeder an die Universität, auch im Handwerk ergeben sich große Karrierechancen. Ansonsten sehen beide schwarz. Denn es fehlten schlicht die Fachkräfte – und die Auftragsbücher seien gut gefüllt. „Früher konnten wir sofort vorbeikommen“, sagt Podersaunig. Heute dauere es bei Aufträgen mindestens mehrere Wochen, deshalb werde viel mit Subunternehmen ausgeglichen. „In Zukunft kann es sogar für Installationsarbeiten noch länger dauern, bis ein Handwerker kommt.“

Die Firma Airbus Helicopters hat das ehemalige Birkenhof-Fleischwerk an der Wehrholzstraße in Donauwörth gekauft. Damit hat das Unternehmen weitere Möglichkeiten, zu expandieren. Die bisherigen Gebäude erhielten von Airbus die Bezeichnungen G12 und G13.

Airbus Helicopters betont auf Anfrage, dass man sich nicht als Wettbewerber, sondern als Motor und verlässlicher Partner im regionalen Wirtschafts- und Innovationsraums sehe. „Unser Erfolg ist eng mit der Leistung und Innovationskraft des gesamten Umfelds – insbesondere eines starken, oft regional verwurzelten Mittelstands und der hochqualifizierten Zulieferer – verbunden“, erklärt ein Sprecher. Das Unternehmen sei fest davon überzeugt, dass die Anziehungskraft eines starken industriellen Kerns eine gemeinsame Stärke darstelle, die den Wirtschaftsstandort insgesamt attraktiver gestaltet. Nicht zuletzt trügen die Airbus-Mitarbeiter durch ihre Kaufkraft ebenso direkt dazu bei, dass lokale Geschäfte und Dienstleister florierten.

Von Handwerk und Politik kommen verschiedene Forderungen. Franz Rebele schlägt eine Ausbildungsabgabe vor. Dann würde jeder Betrieb über einer bestimmten Mitarbeiterzahl, der keine Azubis ausbildet, eine Abgabe zahlen. „Dieses Geld könnte zum Beispiel in Berufsschulen investiert werden.“ Sein Kollege Podersaunig könnte sich einen Fonds vorstellen, in den alle betroffenen Betriebe einzahlen – mit dem Geld könnte der Lohn für die Azubis erhöht werden. Die MU wünscht sich einen Fachkräftefonds – sowie einen offenen Dialog mit Airbus.

Airbus Helicopters in Donauwörth betont Dialogbereitschaft

„Die Bereitschaft zu einem offenen und konstruktiven Dialog ist bei Airbus Helicopters stets gegeben“, so ein Sprecher. Er sei bereits heute gelebte Praxis. Airbus verweist als jüngstes Beispiel auf einen gemeinsamen Aktionstag mit IHK und HWK im Rahmen des Besuchs von Landtagspräsidentin Ilse Aigner, bei dem es um die Förderung von Frauen in MINT-Berufen ging.

Franz Rebele sagt, dass es auch emotional schwierig sei, wenn ein Azubi nach seiner Ausbildung oder ein Mitarbeiter den Betrieb verlasse. „Man lernt sich über die Jahre ja sehr gut kennen.“ Manfred Podersaunig sagt aber auch: „Es hat sich mittlerweile schon eine gewisse Resignation eingestellt.“ Dabei sei ein handwerklicher Beruf erfüllend. Man stehe eben nicht den ganzen Tag am Band, sondern sehe am Ende des Tages, was man geschafft habe. „Außerdem ist man mit seinen Kunden in Kontakt.“