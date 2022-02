Aktenzeichen XY: Haben vier junge Männer etwas mit Mord an Simone zu tun?

In der Sendung "Aktenzeichen XY" wird der Mordfall Simone Langer gezeigt. Im Mittelpunkt des Interesses stehen ein Kleinbus und ein Quartett aus Franken.

Haben vier junge Männer aus Oberfranken etwas mit dem gewaltsamen Tod von Simone Langer zu tun? Diese Frage steht nach der TV-Sendung " Aktenzeichen XY... ungelöst" im Raum. In dieser zeigte das ZDF am Mittwochabend einem Millionenpublikum den Mord, der im Juli 1983 passierte und bis heute ungeklärt ist. Die Kripo Dillingen hofft nun, dass Hinweise eingehen, die dazu beitragen, dass der oder die Täter gefunden werden, was nach knapp 39 Jahren einer Sensation gleichkäme. Nachdem die Polizei den Fall in den vergangenen Jahren noch einmal aufgearbeitet hatte, erfuhr die Öffentlichkeit im Fernsehen, wo die Ermittlerinnen und Ermittler Ansatzpunkte sehen beziehungsweise Fragen beantwortet haben möchten. Im Mittelpunkt stehen dabei vier Männer, die sich in jener Sommernacht in Donauwörth aufhielten, und ein Kleinbus, der am vermeintlichen Tatort gesehen wurde.

Die Kripo hat Akten gewälzt, Spezialisten eingeschaltet und sämtliche Personen noch einmal vernommen, die irgendwie mit dem Fall zu tun hatten. Auf diese Weise rekonstruierten die Beamten die Abläufe der Nacht auf Freitag, 29. Juli 1983, den ersten Tag der Sommerferien. Damals strandeten vier junge Männer unfreiwillig in Donauwörth. Das Quartett stammte wahrscheinlich aus dem Kreis Kronach und war nach Erkenntnissen der Kripo in einem Kastenwagen, der wohl eine Art Wohnmobil war, in Richtung Bodensee in den Urlaub unterwegs. Ein technisches Problem am Fahrzeug bremste die Männer jedoch. Spät am Abend - zwischen 22 und 23 Uhr - tauchten sie in einer Kfz-Werkstatt im Stadtteil Berg auf. Der Besitzer, der auch Taxifahrer war, erlaubte den Urlaubern, ihren Kleinbus mit dem Kennzeichen KC-AW 17 in dem Betrieb zu reparieren.

Während dieser Zeit ging der Taxifahrer seiner Arbeit nach. Ein paar Stunden später kehrte der Werkstattbesitzer zurück. Die jungen Leute hatten die Panne inzwischen behoben. Sie bezahlten und setzten ihre Tour fort.

Mord an Simone Langer: Knapp einen Kilometer von der Werkstatt in Berg entfernt passiert das Verbrechen

In der Zwischenzeit war nur knapp einen Kilometer weiter nördlich am Ortsrand ein Verbrechen passiert. Simone Langer befand sich von 0.15 Uhr an mit dem Fahrrad auf dem Heimweg von einem Kumpel, den sie in Wörnitzstein besucht hatte. Die 15-Jährige aus Donauwörth wählte aus unbekannten Gründen nicht die direkte Route über Felsheim und den alten Bahndamm, sondern radelte über die Ortsverbindungsstraße zur B25 und auf dieser weiter über das Berger Kreuz in Richtung Donauwörth. Wenige Meter vor dem Ortsschild traf die Gymnasiastin auf den oder die Mörder. Darauf lässt nicht nur die Tatsache schließen, dass am folgenden Tag Simones Fahrrad und eine Plastiktüte mit persönlichen Gegenständen im Gras neben der Straße lagen.

Eii Anwohner hörte in der lauen Sommernacht um etwa 0.45 Uhr mehrere Hilfeschreie und schaute aus dem Fenster. Der Berger erblickte in der Verlängerung der Nürnberger Straße an genau der Stelle, an der später das Fahrrad lag, einen Kleinbus. Der stand am Straßenrand. Die Kripo geht davon aus, dass es das Täter-Fahrzeug war und die Schülerin in dieses gezerrt wurde. Simone Langer blieb trotz einer großen Suchaktion im Donauwörther Umland unauffindbar. Neun Wochen später - am 30. September 1983 - fand ein Pilzsammler die Leiche der Jugendlichen unweit der A9 nahe Allersberg (Landkreis Roth) in Mittelfranken.

Aktenzeichen XY: Gesuchte Männer waren 1983 wohl im Raum Kronach zu Hause

Eine Frage drängt angesichts dieses Sachverhalts auf: Handelte es sich bei dem Kleinbus am Straßenrand um dasselbe Fahrzeug, das die vier jungen Männer benutzten? Die Polizei sucht nun nach dem Quartett. Die Betreffenden dürften mittlerweile um die 60 Jahre alt sein. Sie lebten 1983 wohl im Raum Kronach. Der oberfränkische Kreis liegt direkt an der Grenze zu Thüringen. Ebenso interessiert die Kripo, wer damals den Bus mit dem genannten Kfz-Kennzeichen gefahren hat beziehungsweise wem der Wagen gehörte. Die vier Männer könnten "wichtige Zeugen" sein, sagte Kripobeamter Alexander Wex, der am Mittwoch ins Fernsehstudio zugeschaltet war. Vielleicht gibt es auch jemanden, der sonst einen Hinweis geben kann.

Für den Fall hat die Kripo Dillingen ein Kontakttelefon eingerichtet. Die Nummer: 09071/56-442. Die Beamtinnen und Beamten legten nach "Aktenzeichen XY" eine Sonderschicht ein, die bis weit nach Mitternacht dauerte. "Wir hoffen, dass wir den ein oder anderen Hinweis kriegen", so Kripochef Michael Lechner im Vorfeld der Sendung. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stünden bereit: "Wir könnten auch gleich rausfahren."

Während der Aktenzeichen-XY-Sendung gehen Hinweise zum Fall Simone Langer ein

Kurz vor dem Ende der "Aktenzeichen XY"-Folge verkündete Alfred Hettmer, Beamter des Landeskriminalamts, im Studio von ersten Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die seien über den Fall aus Donauwörth zum einen "sehr betroffen" gewesen, zum anderen seien einige Hinweise bezüglich des Kleinbusses eingegangen (im Studio stand ein VW Bulli), "die der Polizei noch nicht bekannt waren". Hettmer erwähnte in diesem Zusammenhang die Region Kronach. Es seien "konkrete Namen genannt worden". Die Angaben würden von der Kripo "gezielt überprüft".