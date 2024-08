Mann setzt sich mit 2,5 Promille ans Steuer

Einem anderen Autofahrer ist am Freitagabend gegen 23 Uhr ein Auto aufgefallen, dass auf der B2 bei Donauwörth in Richtung Augsburg in Schlangenlinien unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Zeuge hinter dem betroffenen Fahrzeug und beobachtete, dass der vor ihm fahrende Mann immer wieder stark nach rechts und in die Mitte der Fahrbahn abdriftete. Der Zeuge verständigte die Polizei. Eine Polizeistreife aus Donauwörth konnte den 53-jährigen Fahrer im vorderen Auto schließlich auf Höhe Nordendorf zur Verkehrskontrolle anhalten. Die Polizisten bemerkten sofort starken Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrer. (AZ)

