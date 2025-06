Alkoholisierte Radfahrerin stürzt und verletzt sich am Kopf

Alkohol in Kombination mit einem Sturz vom Pedelec brachte eine 46-Jährige am Sonntag ins Krankenhaus. Wie die Polizei schreibt, passierte der Unfall nahe Auchsesheim gegen 17 Uhr auf der innerörtlichen Kreisstraße DON 28 (Mertinger Straße) in Richtung Nordheim. Auf freier Strecke prallte das Elektrofahrrad der Frau alleinbeteiligt gegen den rechten Bordstein der Straße. Sie stürzte vom Rad und erlitt - da sie keinen Helm trug - durch den Aufprall unter anderem eine Kopfverletzung. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur medizinischen Behandlung gebracht. Da ein Alkoholtest einen Wert von knapp 0,8 Promille ergab, leiteten die aufnehmenden Beamten ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr ein. An dem Rad entstand ein Sachschaden von geschätzten 200 Euro. (AZ)

