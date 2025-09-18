Icon Menü
Alkoholisierter Autofahrer fährt am Nachmittag durch Donauwörth

Alkoholisierter Autofahrer fährt am Nachmittag durch Donauwörth

Die Polizei führt Kontrollen durch. Dabei halten die Beamten auch einen 24-jährigen Autofahrer an. Im Innenraum seines Wagens werden sie schnell fündig.
    Die Polizei hat in Donauwörth einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.
    Die Polizei hat in Donauwörth einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Foto: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild)

    Ein Autofahrer ist am Mittwoch alkoholisiert durch Donauwörth gefahren. Um 17.10 Uhr geriet er in der Neudegger Allee in eine Polizeikontrolle. Bei dieser stellten die Beamten im Pkw des 24-Jährigen mehrere leere Flaschen hochprozentige Alkoholika fest. Zudem war laut Polizei starker Alkoholgeruch wahrnehmbar.

    Ein Test vor Ort ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr ein, stellten Führerschein und Fahrzeugschlüssel des 24-Järigen sicher und veranlassten eine ärztliche Blutentnahme in der Donau-Ries-Klinik. (AZ)

