Unfall auf der B16: 23-Jähriger prallt alkoholisiert in Vordermann

Ein 23-Jähriger war am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr auf der B16 in Donaumünster in Richtung Dillingen unterwegs. Dabei übersah er, dass ein 18-jähriger Autofahrer vor ihm bremste, um nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Der 23-Jährige prallte laut Polizei ins Heck des Vordermanns, wodurch dessen Wagen um 180 Grad gedreht wurde. Die Airbags lösten aus und es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Der 18-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Glücklicherweise stellten sich seine Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus. Ein Alkoholtest bei dem Unfallverursacher ergab knapp 0,7 Promille. Daher wurde eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässige Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 23-Jährigen und veranlasste eine ärztliche Blutentnahme zur genauen Feststellung der Blutalkoholkonzentration. (AZ)