Realschule Wemding: Alle 73 Absolventen bestehen Prüfung

Schule soll neben Bildung auch Werte vermitteln. Dass der Anton-Jaumann-Realschule Wemding dies in besonderer Weise gelingen kann, wurde bei der Abschlussfeier der 10. Klassen deutlich. Eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft sowie ein starker Zusammenhalt hatten laut Pressemitteilung in diesem Jahr zur Folge, dass alle 73 Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs die Abschlussprüfung bestanden, manche stachen sogar mit herausragenden Ergebnissen hervor.

Schulleiterin Alexandra Waschner-Probst gratulierte im Rahmen des Festakts in der Aula der Realschule den Zehntklässlern zu ihren hervorragenden Leistungen. Großes Lob gab es auch für die Besten, da fast jeder Sechste der Absolventen einen Einser-Schnitt erreichen konnte. Allen voran wurde Marie Faaß für einen Notenschnitt von 1,0 ausgezeichnet. Außerdem wurden auch die weiteren Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs geehrt, die eine Eins vor dem Komma vorweisen konnten. Alexandra König, Elias Nödel, Leo Riedelsheimer, Annika Hönle, Maya Löfflad, Marina Brantl, Lukas Lechner, Greta Schwab, Luisa Seefried, Antonia Lehner und Lena Wolfshöfer erhielten von Gottfried Hänsel, Vorsitzender des Fördervereins, Preise für ihr herausragendes Abschneiden.

Politiker würdigen Realschule und Absolventen in Wemding

Landrat Stefan Rößle erklärte in seiner Ansprache etwas wehmütig, dass diese Verabschiedungsfeierlichkeiten seine letzten überhaupt in der Funktion als Landrat seien. Er gratulierte zum bestandenen Realschulabschluss und erklärte, dass an der Anton-Jaumann-Realschule neben dem eigentlichen Unterrichtsstoff in besonderer Weise auch Werte vermittelt würden, welche die Absolventen für die Zukunft gut gebrauchen könnten. Den Gratulationen schloss sich der Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid an, der außerdem die Jugendlichen ermunterte: „Die Gesellschaft lebt davon, dass sich die Jugend engagiert, also engagiert euch.“ Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer erklärte, dass die Schülerinnen und Schüler gut für die Zukunft gerüstet seien und sie zuversichtlich ihre Ziele verwirklichen sollten. Zweiter Bürgermeister Johann Roßkopf forderte die Jugendlichen ebenfalls dazu auf, sich durch die Übernahme von Ehrenämtern für die Gesellschaft zu engagieren.

Gottfried Hänsel dankte genauso wie die Elternbeiratsvorsitzende Barbara Städele den Lehrkräften, der Schulleitung und besonders auch den Familien, die auf dem Weg zum Abschluss Durchhaltevermögen und Einsatz gezeigt hätten. Als Schülervertreter schloss sich Jannis Schmidt den Dankesworten an. Dass alle die Abschlussprüfung erfolgreich absolvieren konnten, war aus seiner Sicht eine große Leistung.

Schulleiterin Alexandra Waschner-Probst lobt Absolventen in Wemding

Umrahmt wurde die Veranstaltung von der Bigband und dem Streicherensemble, die eine stimmungsvolle Atmosphäre schufen. Abschließend wurden zahlreiche Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet, da sie sich über das übliche Maß im Schulleben eingebracht hatten. Neben den Buslotsen wurden Mitglieder aus dem Schulsanitätsdienst, den musikalischen Ensembles und aus dem Technikteam geehrt. Schulleiterin Alexandra Waschner-Probst lobte die Absolventen: „Ihr habt euch nicht von Schwierigkeiten entmutigen lassen. Zeigt der Welt, was in euch steckt.“ (AZ)