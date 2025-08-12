Alpaka-Herde in Wörnitzstein: Was Besitzer Hubert Ost an den Tieren liebt

Sie hören auf Namen wie Agatha, Josi, Angelina oder Merzi. Unter ihrem vollen, zotteligen Haarschopf blicken große, dunkle Augen in die Welt. Mit ihrem langen Hals fallen sie auf. Es sind ihr Äußeres und ihre spezielle Art zu schauen, die die Besucher an diesen Tieren begeistern. Hubert Ost ist stolzer Besitzer einer farbenprächtigen Alpaka-Herde. Auf seinem Anwesen in Wörnitzstein züchtet er Huacaya-Alpakas.

Früher hatte Hubert Ost die Aktienkurse im Kopf, heute ist es das Wohl seiner 18 Alpakas. Der Riedlinger hat sich als Banker mit 60 Jahren frühzeitig in den Ruhestand verabschiedet und ganz seiner Leidenschaft gewidmet: den exotischen Tieren, die ihren Ursprung in Südamerika haben, speziell im Hochland von Peru oder Chile.

Donauwörther möchte mit Alpaka-Zucht kein Geld verdienen

Die Alpakazucht war für Hubert Ost absolutes Neuland, als er 2007 seine Liebe zu den Tieren entdeckte. Schon als Kind habe er ein Faible für außergewöhnliche Tiere gehabt, erzählt der heute 63-Jährige. Schafe oder Ziegen habe er nicht züchten wollen. Also begann er seinerzeit mit drei Stuten. Ost musste sich mit den Verhaltensweisen von Alpakas erst vertraut machen. Er kniete sich hinein, holte sich im Internet Informationen, aber auch im Austausch mit anderen Züchtern.

18 Tiere hält Hubert Ost in Wörnitzstein. Foto: Helmut Bissinger

Seine Tiere schätzt er als lammfromme Zeitgenossen, die deshalb auch in der Kranken-Therapie eingesetzt werden. Ost ist aber kein Freund von Alpaka-Wanderungen, „weil Alpakas Fluchttiere sind“. Einmal im Jahr lässt er die 16 Stuten und zwei Hengste scheren. Die extrem weiche und leichte Luxusfaser ist weltweit sehr gefragt. Dennoch vermarktet Ost das Vlies nicht. Wie er überhaupt mit der Züchtung der Tiere kein Geld verdienen möchte. Die Kosten sind neben der Anschaffung nicht unerheblich: Die Tiere müssen mit einem speziellen Trockenfutter zugefüttert werden. Zwei Tierärzte gehen im Bauernhof von Ost in Wörnitzstein ein und aus.

Alpakas in Donauwörth machen tiefe Temperaturen nichts aus

Und die Farben? „Die Palette reicht von Weiß bis Schwarz, wobei Grau- oder Braunabtönungen dominieren.“ Es gibt zwei Arten von Alpakas: Huacaya-Alpakas produzieren eine feine, weiche Faser mit Kräuselung, während die Faser der Suri-Alpakas in Locken oder Streifen nah am Körper herabhängt und einen stärkeren Glanz aufweist. Ihr ansprechendes Aussehen und ihr freundliches, zurückhaltendes Wesen faszinieren. Sie sind leise, intelligent und sensibel und lassen sich bei entsprechender Haltung leicht hantieren“, erzählt Ost. Der Alpaka-Liebhaber hält seine Herde im Herdenverband und offener Stallhaltung. Tiefe Temperaturen seien für die Tiere kein Problem, habe es doch auch in den Anden Schnee und winterliche Kälte. Gräser und Heu lieben sie, aber auch das spezielle Futter aus Getreide, Vitaminen und Mineralien, die in ihrer Heimat automatisch in der Erde vorkommen.

Immer wieder besuchen Freunde, Bekannte, Familienmitglieder und Kinder den Züchter. Dann erzählt er gerne vom durchschnittlichen Gewicht der Stuten um die 70 Kilogramm, von den Hengsten, die erst mit 20 bis 24 Monaten zuchtfähig seien. „Die Tragezeit der Stuten dauert etwa elf Monate. Stuten können bereits 14 Tage nach einer Geburt erneut gedeckt werden, sind ganzjährig zur Befruchtung bereit“, fügt Ost an. Die Kinder staunten nicht schlecht, so der Riedlinger, dass ein Fohlen bereits nach rund zwei Stunden laufen und trinken könne. Und natürlich kommt immer wieder die Frage nach dem Spucken. Zerkautes Futter, so die Antwort des Halters, werde nur ausgespuckt, wenn sie Streit untereinander haben, als Signal bei Trächtigkeit oder wenn sie in Ruhe gelassen werden wollen.

Donauwörther Hubert Ost besucht mit Alpakas auch Schauveranstaltungen

Die Alpakas von Hubert Ost haben alle einen Chip im Ohr „und sie sind registriert und zertifiziert“. Somit ließe sich ihr Stammbaum nachvollziehen. Das übernehme der Verband. Längst hat sich der Halter in der „Szene“, wie er es nennt, einen Namen gemacht. Mit einigen seiner Tiere besucht er auch Schauveranstaltungen wie in Ilshofen oder Mindelheim. Alpakas gelten als gute Investition. Nicht selten kann Hubert Ost aber nicht das erwirtschaften, was ihm ein Tier letztlich gekostet hat. Aber das ist ein bisschen wie bei Aktien...