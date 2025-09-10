Altbau-Alarm im Donau-Ries-Kreis: 32.000 Wohnungen brauchen den Sanierungs-Turbo

Im Landkreis Donau-Ries türmt sich ein gewaltiger Sanierungsstau. Von 61.500 Wohnungen sind 52 Prozent älter als 45 Jahre – das sind rund 32.300 Altbauten, die dringend modernisiert werden müssten. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Pestel-Instituts, das im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) den regionalen Gebäudebestand unter die Lupe genommen hat.

Heizkostenfalle Altbau

Ein zentraler Punkt ist der Energieverbrauch. Zwar liegen die Wohngebäude im Landkreis mit 1,6 Prozent pro Quadratmeter knapp unter dem Bundesdurchschnitt, doch reicht das nicht. „Wenn der Kreis Donau-Ries bis 2045 klimaneutral wohnen will, dann muss er jetzt in den Turbo schalten“, sagt Pestel-Institutsleiter Matthias Günther. Für die Bewohner bedeutet das: steigende Kosten, solange Häuser nicht gedämmt, Fenster nicht erneuert und Heizsysteme nicht modernisiert sind.

Milliardeninvestitionen sind nötig

Die Studie schildert eine gewaltige Dimension: Pro Jahr fallen allein für Energiespar-Sanierungen in Summe rund 266 Millionen Euro an – und das 20 Jahre lang. Insgesamt also mehr als 5 Milliarden Euro. Kosten, die viele Eigentümer ohne staatliche Unterstützung nicht stemmen können. „Das ist ein Mammut-Projekt“, sagt BDB-Präsidentin Katharina Metzger. Sie fordert von der Politik dringend mehr Förderungen, nicht weniger: „Entscheidend ist, dass gerade private Hauseigentümer mitziehen können. Förderkürzungen, wie sie Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche plant, wären verheerend.“

Der Baustoffhandel appelliert auch an die Abgeordneten aus der Region, in Berlin Druck zu machen. Denn Sanierungen sind nicht nur Klimaschutz, sondern auch Jobmotor. Schon jetzt steckt der Wohnungsbau in der Krise, Bagger stehen still, Betriebe kämpfen ums Überleben. „Ohne eine Sanierungswelle verlieren wir Arbeitsplätze und Baukapazitäten. Der Bund muss die Konjunktur-Notbremse ziehen“, warnt Metzger.

Besser alles in einem Rutsch

Für Eigentümer gibt es klare Empfehlungen: Lieber gleich umfassend sanieren, statt über Jahre Stückwerk zu betreiben. „Wenn Dach und Fassade sowieso gemacht werden müssen, spart es Kosten, das Gerüst nur einmal aufzustellen“, rät Metzger. Wichtig sei die Reihenfolge: erst dämmen, dann Wärmepumpe. Auch an die Zukunft sollte gedacht werden. Wer ohnehin umbaut, kann sein Zuhause gleich barrierefrei machen – und so sicherstellen, dass man auch im Alter in den eigenen vier Wänden bleiben kann. (AZ)