Historische Brücke wird saniert: Straße gesperrt

Die Brücke über die Wörnitz in Ebermergen ist zwar alt, hat aber noch immer eine wichtige Funktion für den Verkehr. Seit der vorigen Woche ist der historische Übergang jedoch gesperrt. Grund: An dem Bauwerk laufen Sanierungsarbeiten. Die Maßnahme hat eine lange Vorgeschichte.

Schon seit Jahren treten an den Brüstungen der steinernen Brücke Feuchtigkeitsschäden auf. In der Folge platzten große Stücke des Putzes ab. Die Stadt Harburg bemühte sich nach Auskunft von Bürgermeister Christoph Schmidt seit geraumer Zeit darum, die Schäden reparieren zu lassen. In den vergangenen drei Jahren habe die Kommune immer wieder aufs Neue Firmen beauftragt. Jedoch: „Sie sind einfach nicht gekommen.“

Brüstungen werden neu verputzt: Brücke in Ebermergen gesperrt

Den verwahrlost wirkenden Zustand der Brücke, die seit Jahrhunderten in sieben Bögen die Wörnitz überspannt, empfanden viele Ebermergener als Schandfleck. Schmidt versprach deshalb in der Bürgerversammlung, heuer werde in jedem Fall etwas geschehen. Nun begann in der vergangenen Woche ein Unternehmen damit, die Brüstungen neu zu verputzen und die Fugen zwischen der Fahrbahn und dem Mauerwerk neu abzudichten. Deshalb ist die Brücke gesperrt.

Der Bürgermeister geht davon aus, dass die Arbeiten noch in dieser Woche abgeschlossen werden und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben wird. Die Kosten für die Sanierung liegen dem Rathauschef zufolge voraussichtlich im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. (wwi)