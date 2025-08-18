Icon Menü
Altersdepression: Wie gehe ich mit der Erkrankung um?

Landkreis Donau-Ries

Altersdepression: Wie gehe ich mit der Erkrankung um?

Niedergeschlagenheit und Desinteresse am Alltag können ein Zeichen für Altersdepression sein. Ein ausgeprägtes soziales Umfeld schützt nicht immer. Was hilft.
Von Bill Titze
    Altersdepressionen bleiben oft unerkannt.
    Altersdepressionen bleiben oft unerkannt. Foto: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild)

    Es gibt nicht viele Menschen, die sich dazu bekennen. Und in gewisser Weise brach der Unternehmer Wolfgang Grupp vor einigen Wochen ein Tabu, als er seine Erkrankung öffentlich machte: die Altersdepression. Es dürften nicht wenige sein, die daran erkranken und mit Blick auf die demographische Entwicklung könnten in den kommenden Jahren noch mehr betroffen sein. Das gilt auch für unsere Region. Sozialpädagogin Helga Eger-Geiger vom gerontopsychiatrischen Dienst der Diakonie Donau-Ries kennt sich bei dem Thema aus und gibt Tipps für den Umgang mit der Krankheit.

