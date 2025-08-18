Altersdepression: Wie gehe ich mit der Erkrankung um?

Es gibt nicht viele Menschen, die sich dazu bekennen. Und in gewisser Weise brach der Unternehmer Wolfgang Grupp vor einigen Wochen ein Tabu, als er seine Erkrankung öffentlich machte: die Altersdepression. Es dürften nicht wenige sein, die daran erkranken und mit Blick auf die demographische Entwicklung könnten in den kommenden Jahren noch mehr betroffen sein. Das gilt auch für unsere Region. Sozialpädagogin Helga Eger-Geiger vom gerontopsychiatrischen Dienst der Diakonie Donau-Ries kennt sich bei dem Thema aus und gibt Tipps für den Umgang mit der Krankheit.

