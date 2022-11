19-Jähriger baut Unfall - dann findet die Polizei Drogen bei ihm

Ein Fahranfänger kam bei Altisheim von der Straße ab. Das Auto erlitt Totalschaden, ein Insasse wurde verletzt. Doch das war noch nicht alles.

Am frühen Dienstagmorgen baute ein 19-jähriger Mertinger einen Unfall, der für ihn noch weitere Konsequenzen haben sollte. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, war der junge Mann gegen 0.30 Uhr mit seinem Auto von der Staatsstraße 2215 kommend in Richtung Altisheim unterwegs. Etwa 150 Meter vor dem Ortseingang kam der Wagen des Fahranfängers nach links ab und fuhr über die leere Gegenspur in den gegenüberliegenden Straßengraben. Dort prallte er zunächst auf, schleuderte dann zurück auf die Straße und blieb auf der Fahrbahn liegen. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Während der 19-jährige Fahrer und ein 16 Jahre alter Jugendlicher auf der Rücksitzbank unverletzt blieben, erlitt der 18-jährige Beifahrer leichtere Verletzungen an der Stirn und am Schädel. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme fanden Beamte der PI Donauwörth auf der Rücksitzbank des Pkws eine Druckverschlusstüte mit Marihuana und stellten diese sicher. Eine Durchsuchung von Fahrzeug und Fahrer nach weiteren Rauschmitteln verlief erfolglos. Der 19-Jährige wurde wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. (AZ)