Busfahrer flieht bei Altisheim vom Unfallort

Ein Autofahrer zeigt einen Busfahrer an, weil er seinen Außenspiegel abgefahren hat und dann weitergefahren ist.

Ein 37-jähriger Marxheimer meldet sich am Mittwoch bei der Polizei Donauwörth und zeigt eine Unfallflucht an. Am Morgen sei auf der Staatsstraße 2215 zwischen Altisheim und Schäfstall ein entgegenkommender Omnibus zu weit nach links gekommen. Der Bus habe den Außenspiegel seines Autos abgerissen, so der Mann gegenüber der Polizei. Der Schaden liegt bei 1000 Euro. Obwohl der 37-Jährige an der Unfallstelle anhielt, entfernte sich der Bus laut Polizei nach der Kollision. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth zu melden. (AZ)