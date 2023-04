Altisheim

20:00 Uhr

Hangrutsch bei Altisheim: Straße soll repariert werden

Plus Die holprige Straße am westlichen Ortsrand von Altisheim ist kaum noch befahrbar. Deshalb reagiert nun der Gemeinderat.

Von Wolfgang Widemann

Die Ausläufer der Monheimer Alb zur Donau hin können tückisch sein. An vielen Stellen sind die Hänge durch die geologischen Gegebenheiten in Bewegung. So auch am westlichen Ortsrand des Kaisheimer Ortsteils Altisheim.

Dort führt die Verlängerung der Gartenstraße durch einen kleinen Wald zur Staatsstraße (Donautalstraße). Seit einigen Jahren gilt auf dem Abschnitt Tempo 30, doch selbst bei dieser niedrigen Geschwindigkeit müssen Verkehrsteilnehmer aller Art aufpassen. Durch Hangrutsche weist die Fahrbahn große Unebenheiten auf. Diese sollen nach dem Willen des Gemeinderats in diesem Jahr beseitigt werden.

