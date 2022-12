Herbert Meyer – ein Pionier der Blindenselbsthilfe

Plus Der gebürtige Altisheimer wäre heute 100 Jahre alt geworden. Er war selbst betroffen und hat sich in vielfältiger Weise für Menschen mit Behinderung eingesetzt.

Der Landkreis Donau-Ries ist die Geburtsstätte mehrerer Persönlichkeiten, die sich um das Blinden- und Sehbehindertenwesen bleibende Verdienste erworben haben. Johann-Wilhelm Klein (1765–1848), geboren in Alerheim und Namensgeber der dortigen Grundschule, gründete in Wien das erste Blindeninstitut im deutschsprachigen Raum. Der gebürtige Auhausener Dr. Otto Meyer (1883–1970), im Alter von 22 Jahren erblindet, machte sich einen Namen als Erfinder von Maschinen für die Beschäftigung von Blinden. Und Dr. Herbert Meyer (1922–2013) engagierte sich zeit seines Lebens besonders für die Gruppe der Hörsehbehinderten.