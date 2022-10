Beim Theater Altisheim/Leitheim ist "Alles bestens geregelt"

Plus Beinahe wäre die diesjährige Produktion ins Wasser gefallen. Doch nun probt das Ensemble rund um Regisseur Tom Lier eifrig die ländliche Komödie von Bernd Gombold.

"Alles bestens geregelt" heißt es heuer beim Ensemble des Theatervereins Altisheim/Leitheim um den neuen Vorsitzenden Markus Harsch junior, das ab Mitte November wieder auf die Bühne geht. Mit vereinten Kräften ist es erneut gelungen, die benötigten neun Spieler für das gleichnamige Stück von Bernd Gombold zusammenzubringen und seit Mitte September wird fleißig unter der Regie von Tom Lier geprobt. Dabei hatte es anfangs gar nicht so rosig ausgesehen mit der optimalen, typgerechten Besetzung: Durch berufliche und krankheitsbedingte Absagen von Stammspielern drohte das Vorhaben, dem Publikum ein paar unbeschwerte Stunden beim Theaterabend im Gasthaus Grünenwald zu bescheren, beinahe zu scheitern.