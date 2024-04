Camping, Grillen und Pflegestufe in Altisheim

Der Theaterverein Altisheim/Leitheim feiert sein 60-jähriges Bestehen. Und das tut er zünftig auf einer Freilichtbühne. Was dort passiert.

So mancher wird sich denken, es ist doch noch nicht November. Denn dann heißt es normalerweise beim Theaterverein Altisheim/Leitheim: Vorhang auf! Heuer ist alles etwas anders, die Theatergruppe feiert ihr 60. Vereinsjubiläum und so wird es bereits Ende Mai erstmalig - zusätzlich zum Herbsttheater - eine Freilichtbühne in Altisheim geben.

Schon beim 50-Jährigen war einiges geboten. Damals hatte man mit Kirche, Festumzug und Kulinarik gefeiert und mit ein paar kurzweiligen Einaktern im Freien „Frischluft“ geschnuppert. Nun haben sich die Verantwortlichen mächtig ins Zeug gelegt und eine „richtige“ Freilichtbühne auf die Beine gestellt. Dank vieler Fleißiger wurden mit großem Aufwand eine Freiluftkulisse aufgebaut und ein 16-köpfiges Ensemble zusammengestellt. Man darf sich auf viele alte Hasen, die schon länger nicht mehr gespielt haben, und einige Neulinge freuen. Ob vor, hinter oder auf der Bühne: Der Zauber am Theater und das Erlebnis, mit dem gemeinsamen Spiel anderen unterhaltsame Stunden zu schenken, sind die Freude daran. Das möchte der Theaterverein mit der Freilichtbühne seinem Publikum zeigen.

Eine Reihe kurioser Gäste bewohnt den Campingplatz

Kurz zum Inhalt: Auf dem Camping-Platz in Altisheim am Donau-Rad-Weg hat die Saison begonnen. Doch die Ansichten über die Aufgabenverteilung zwischen Vater und Sohn, die den Platz betreiben, gehen weit auseinander. Zum Glück stehen ihnen Putzfrau Bestegül, die fast alles richtig versteht, und Ewald, der Mann für alle Gelegenheiten, zur Seite. Aus Geldnot kommt Juniorchef Alfred auf die Idee, Pflegegeld für seinen angeblich schwer kranken Vater zu beantragen. Als bekannt wird, dass das Gesundheitsamt einen Kontrolleur schickt, um die Sache zu überprüfen, werden einige Gäste der Spionage verdächtigt. Da wären die beiden Ehepaare, die sich, abgesehen von ihrem "Wer hat den größeren Wohnwagen"- Wettbewerb, recht gut verstehen, der überforderte Papa mit den beiden Teenies, das Paar aus dem Osten, das einen Dolmetscher bräuchte, die beiden Freundinnen auf Selbstfindungs-Urlaub - und Jenny auf dem Jakobsweg.

Karten gibt es nur im Vorverkauf am 1. und 5. Mai

Die Freilichtbühne findet im Garten vom Landgasthof Grünenwald statt und die Aufführungstermine wurden auf 30./31. Mai sowie 1./2. Juni um 19.30 Uhr festgelegt. Sollte es zu einer Absage kommen, gibt es für jede Vorführung einen wochentags gleichen Ersatztermin am 6./7./8./9. Juni, für den die erworbene Karte ebenfalls gilt. Somit sollten Besucher am Ersatztermin Zeit haben, denn die Erstattung ist nur nach Absage (wetterbedingt) beider Termine möglich.

Platzreservierungen sind nicht möglich. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf am 1. Mai und 5. Mai von 17 bis 19 Uhr am Feuerwehrhaus Altisheim. Eventuelle Restplätze können noch an der Abendkasse erworben werden. Über eine mögliche Absage wird auf der Homepage www.theaterverein-altisheimleitheim.de informiert. (AZ)