Illegal Asche entsorgt: Waldstück bei Altisheim steht zweimal in Flammen

Vermutlich war es noch heiße Asche, die am Wochenende einen Waldbrand auslöste. Gleich zweimal musste die Feuerwehr eingreifen - und das unter widrigsten Umständen.

Ein Brand in einem Waldstück zwischen Altisheim und Leitheim hat die Freiwilligen der Feuerwehren Altisheim, Marxheim und Leitheim am vergangenen Wochenende gleich zweimal auf den Plan gerufen. Wie Kreisbrandmeister Alexander Bock auf Nachfrage berichtet, habe ein Waldarbeiter am Samstag den Rauch und damit die Brandstelle entdeckt und um 16.14 Uhr die integrierte Leitstelle in Augsburg verständigt. Zunächst seien die Feuerwehren Altisheim und Marxheim angerückt. Weil die Schläuche jedoch nicht von dem schwer zugänglichen Waldstück bis zum nächsten Hydranten gereicht hätten, sei schließlich auch noch die Feuerwehr Leitheim dazugekommen. Rund 55 Feuerwehrleute seien schlussendlich im Einsatz gewesen.

Etwa zehn bis 15 Quadratmeter seien von dem Brand betroffen gewesen, so Bock. Das Löschen sei sehr schwierig gewesen, weil sich der Brand an einer extremen Hanglage befunden hätte. "Mutmaßlich hat jemand von oben noch heiße Asche entsorgt und das Feuer hat sich den Hang nach unten gefressen." Da die Stelle von unten nicht zu erreichen gewesen sei, hätten sich einige Freiwillige der Feuerwehr von oben abgeseilt. Gegen 18.15 Uhr sei der Brand dann gelöscht gewesen - zumindest vorerst.

Feuer bei Altisheim: Vermutlich war illegal entsorgte Asche schuld

"Es war abgemacht, dass ein Kollege der Feuerwehr Altisheim, der sehr früh in die Arbeit fährt, nochmal nachschaut, ob alles in Ordnung ist." Das sei jedoch nicht der Fall gewesen: "Gegen 4 Uhr entdeckte er, dass das Feuer wieder ausgebrochen ist." Erneut seien die drei Feuerwehren angerückt, diesmal mit etwa 45 Leuten, und von 4.30 Uhr bis etwa 6.30 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen.

Weitere Ermittlungen werde es zu dem Fall nicht geben, wie die Donauwörther Polizei auf Nachfrage mitteilt, denn es sei kein Sachschaden entstanden. Und da es sich bei der Entsorgung von Asche um eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat handle, könne man die Sache nicht weiter verfolgen. (lrs, wwi)