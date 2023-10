Liebestropfen beim Theaterverein: Da ist keiner mehr zu bremsen

Mit dem Lustspiel "Liebesrausch in Rammemoos" versprechen die Akteure ihrem Publikum wieder einen Angriff auf die Lachmuskeln. Am 17. November gehts los.

Auf Hochtouren laufen die Proben beim Theaterverein Altisheim/Leitheim zur diesjährigen Aufführung „Liebesrausch in Rammemoos“ von Manfred Mayer. Auch heuer setzt die Theatergruppe um Regisseur Tom Lier auf eine bunte Vielfalt an jungen und älteren Spielern, „alten Hasen“ mit jahrelanger Erfahrung und „jungen Hüpfern“ voller Neugier und Begeisterung.

Genau diese Mischung zeichnet den Theaterverein aus und da die Tage bis zu den Aufführungen Mitte November schon wieder gezählt sind, haben sich die diesjährigen Spieler mittlerweile schon gut in ihre Rollen eingefunden. Auch das Bühnenbauteam arbeitet voller Elan, damit beim Bühnenbild, einer schmucken Bauernstube, nicht das kleinste Detail fehlt und alles genau zum Stück passt.

Die Bäuerin Vroni soll listig an den Mann gebracht werden.

Kurz zum Inhalt: Die Bäuerin Vroni hat noch immer keinen Mann zum Heiraten gefunden. Die listige Anzingerin ist Hausiererin und Heiratsvermittlerin, sie versucht der feschen jungen Bäuerin einen Freier zu vermitteln - ohne Erfolg. Dann greift sie zu einer weiteren List, ein besonderer Trank - sogenannte „Liebestropfen“ - hat sie anzubieten. Die Tropfen zeigen bei der Magd Kathl gleich große Wirkung, sie stürzt sich liebeshungrig auf den Bänker Gmeinwieser und den Knecht Rudi, dieser ist auch nicht mehr zu bremsen, als die hübsche Romina zur Tür hereinkommt.

Auch der Gruberbauer nimmt zum Leidwesen seiner Frau Cilli einen ordentlichen Schluck der Liebestropfen, ist nicht wiederzuerkennen und denkt er sei ein „Eber“. Nur Bäuerin Vroni und ihre Schwester Evi behalten bei dem Durcheinander die Oberhand. Verwirrung in das Herz der Bäuerin, die eigentlich keinen Mann will, bringt dann doch der charmante Italiener Giaccomo, er spricht zwar kein Wort Deutsch, hat aber das Herz am rechten Fleck.

Die Heiratsvermittlerin gibt nicht auf, sie präsentiert der Bäuerin mit dem Müller von Winza – sehr zum Leidwesen seiner Lebensgefährtin Rosina – einen weiteren Heiratskandidaten. Wie aus dem „erotischen Durcheinander“ vielleicht doch noch die eine und der andere zusammenfindet, wird an dieser Stelle noch nicht verraten.

Gespielt wird im Landgasthof Grünenwald und das Ensemble verspricht einen Anmgriff auf die Lachmuskeln. Die Platzreservierungen übernimmt in gewohnter Weise, Michael Förg unter Telefon 0906/2960307 ab 17 Uhr oder E-Mail: theaterverein_altisheimleitheim@web.de oder direkt über das Kontaktformular auf der Homepage www.theaterverein-altisheimleitheim.de Die Aufführungstermine sind an den Wochenenden 17./18. und 24./25. November sowie 1./2. Dezember jeweils Freitag und Samstag um 19:30 Uhr festgelegt, außerdem wird heuer auch wieder am Sonntag 26. November um 17:00 Uhr der Vorhang für das Publikum geöffnet. (AZ)