Traktoranhänger reißt Stromleitung in Altisheim ein

Beim Rangieren mit dem Traktor hat ein Landwirt einen Strommast umgefahren - die Versorgung zweier Häuser war damit unterbrochen.

Ein folgenreicher Unfall ist am Mittwoch am späten Abend in Altisheim geschehen. Gegen 21.30 Uhr war ein 37-jähriger Landwirt mit seinem Traktor samt Ladewagen in der Nähe des Quellwegs damit beschäftigt, gemähtes Gras abzufahren. Beim Rückwärtsfahren auf der Wiese fuhr er mit dem Ladewagen aber gegen einen Strommast, der zwei Häuser zwischen der Donautalstraße und der Donau versorgt.

In Folge des heftigen Anpralls und der Spannung auf der Leitung wurde der Dachständer von einem der angeschlossenen Häuser abgerissen. Dadurch wurde die Stromversorgung unterbrochen. Der Schaden beträgt laut Einschätzung des Netzbetreibers etwa 7000 Euro. (AZ)

