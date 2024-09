Bauland ist begehrt – auch in Donauwörth. Nun soll in der Großen Kreisstadt ein neues Wohngebiet entwickelt werden. Entsprechende Planungen für ein Grundstück südlich des Guts Neudegg hat das Planungsbüro Becker + Haindl nun im Stadtrat vorgestellt. Was konkret geplant ist.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis