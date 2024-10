Rund 60 Stände: Am Wochenende ist Herbstmarkt in Donauwörth

Das Wetter ist wechselhaft, die Tage werden kürzer, die Blätter machen sich vermehrt selbstständig: Die äußeren Umstände passen perfekt zu einer Veranstaltung, zu der Jahr für Jahr tausende Besucherinnen und Besucher in die Donauwörther Innenstadt strömen. Die Rede ist vom Herbstmarkt, der am Samstag, 12. Oktober, und Sonntag, 13. Oktober, in der Innenstadt stattfindet. Nicht nur mit Essensangeboten sollen die Menschen verwöhnt werden.

