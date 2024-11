Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Amazon aus

Mehrere Anrufer mit osteuropäischer Vorwahl haben einem Mann aus Kaisheim am Samstag vorgetäuscht, Amazon-Mitarbeiter zu sein. Dadurch gelangten die Täter laut Polizeibericht an die Zugangsdaten des Mannes bei dem Unternehmen sowie dessen Bankdaten. In der Folge kam es durch mehrere Transaktionen zu einem Vermögensschaden von mehr als 3000 Euro.

Beamte der Polizei Donauwörth leiteten nach einer Anzeigenerstattung Ermittlungen wegen Betruges ein. Die Beamten raten in diesem Zusammenhang: „Seien Sie misstrauisch, wenn sich angebliche Servicemitarbeiter am Telefon melden, ohne dass Sie um einen Anruf gebeten haben. Legen Sie im Zweifel einfach auf und informieren zusätzlich die Polizei.“ (AZ)