Amerbach feiert zum 43. Mal Dorffest

Zum 43. Mal findet am Wochenende das Dorffest in Amerbach statt. Das Programm und Angebot lockt traditionell viele Besucher aus der Region um Wemding.

Das Amerbacher Dorffest wird dieses Jahr bereits zum 43. Mal ausgetragen und hat somit schon viele Volksfeste überlebt. Dies ist nur möglich, weil die fünf austragenden Vereine das Fest tatkräftig unterstützen und sämtlich anfallende Arbeiten übernehmen, wie von Ortssprecher Karl Strauß zu erfahren ist.

Aufgenommen wurde die Tradition des Festes am 8. September 1977 bei der Übergabe der neu gebauten Ortsdurchfahrt und der schön angelegten Hofeinfahrten sowie des zeitgemäß errichteten Kinderspielplatzes am Dorfanger. Mittlerweile ist dieses Fest ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt Wemding und wird auch von vielen Wemdinger und Lauber Bürgern besucht.

Dorffest Amerbach: Am Sonntag gibt es einen Umzug bis zur Kirche

Das 43. Dorffest beginnt am Freitagabend, 22. Juli, um 20.30 Uhr mit Rock am Ring der KLJB Amerbach im Festzelt. Gemäß den Vorgaben ist der Zutritt erst ab 16 Jahren mit Erziehungsberechtigten erlaubt. Mit Stimmungsmusik der Stadt- und Jugendkapelle Wemding mit Dirigent Peter Million wird das Dorffest am Samstagabend ab 19 Uhr fortgesetzt.

Am Sonntag, 24. Juli, treffen sich die Vereine um 8.45 Uhr zur Aufstellung des Kirchenzuges am Feuerwehrhaus und feiern um 9 Uhr am Schulhaus den Festgottesdienst mit Stadtpfarrer Wolfgang Gebert sowie musikalischer Umrahmung der Stadt- und Jugendkapelle Wemding. Anschließend unterhält die Stadt- und Jugendkapelle Wemding alle Anwesenden zum Frühschoppen mit Unterhaltungsmusik. (AZ)