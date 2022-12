Eine lieb gewordene Tradition darf wieder erklingen

Plus Mit dem 19. Weihnachtssingen beendete der Gesangvereins Amerbach die Corona-Zwangspause dieser Veranstaltungsreihe. Wer dabei war und was es zu hören gab.

Mit Musik und Gesang setzte der Gesangverein Amerbach nach zwei Jahren Corona-Pause wieder die lieb gewordene Tradition des Weihnachtssingens fort und erfüllte die Pfarrkirche St. Alban mit wohltönenden Klängen. Die Sängerinnen und Sänger von „Vera Musica“ eröffneten das Konzert mit einem Einzug durch den Haupteingang und dem dabei gefühlvoll vorgetragenen „Andachtsjodler“. Die Kirche war währenddessen lediglich mit vielen brennenden Kerzen stimmungsvoll beleuchtet, sodass eine ganz wunderbare und sehr berührende Atmosphäre entstand.