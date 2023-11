Amerbach

vor 18 Min.

Mit den falschen Papieren auf der Straße unterwegs

Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth kotrollierten am Samstag in Amerbach einen Mann.

Artikel anhören Shape

Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth kontrollierten am Samstagabend in Amerbach einen Mann. Der hätte gar nicht am Steuer sitzen dürfen.

In Amerbach wurde am Samstagabend gegen 20.30 Uhr ein43-Jähriger einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch eine zivile Streife der Polizeiinspektion Donauwörth unterzogen. Der Mann händigte den Polizeibeamten dabei eine ausländische Fahrerlaubnis aus. Wie sich jedoch bei der anschließenden Kontrolle herausstellte, durfte er aufgrund einer früheren richterlichen Entscheidung kein Fahrzeug in Deutschland führen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ) Lesen Sie dazu auch Donauwörth Laptoptasche in Donauwörth gestohlen

Donauwörth Geld aus Spind in Donauwörther Fitnessstudio gestohlen

Monheim Reifenteile beschädigen zwei Autos bei Monheim

Themen folgen