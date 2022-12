Oettinger gibt Führerschein ab und fährt mit dem Auto nach Hause

Ziemlich unbeeindruckt zeigte sich ein Verkehrssünder aus Oettingen. Zur Abgabe seines Führerscheins kommt er mit dem Auto – und fährt damit weiter.

Doppelt dreist verhielt sich am Montagmittag ein 20-jähriger Oettinger in Amerbach. Nicht nur, dass dieser um 12.15 Uhr am Kreuter Berg verbotswidrig sein Smartphone am Steuer benutzte. Die folgende Kontrolle einer Streife der Donauwörther Polizeibeamten, um diesen Verstoß zu ahnden, brachte ein weiteres Delikt zutage. Das meldet die Polizei Donauwörth.

Der Grund, warum der 20-Jährige den Beamten bei der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen konnte, war recht simpel: Er hatte diesen direkt zuvor im Landratsamt Donau-Ries in Donauwörth abgegeben. Ihm war nämlich rechtskräftig wegen Fahren unter Drogeneinfluss die Fahrerlaubnis entzogen worden. Direkt nach der Führerscheinabgabe setzte sich der Mann dann allerdings wieder ans Steuer und fuhr nach Hause.

Bis die Fahrt im Wemdinger Ortsteil Amerbach abrupt endete. Die Unterbindung der Weiterfahrt, eine Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels sowie eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis waren die polizeilichen Folgen. (AZ)

