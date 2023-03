Staatsstraße schon am Mittwochnachmittag wieder befahrbar

Die Sperrung der Staatsstraße zwischen Wemding und Oettingen kann vorzeitig aufgehoben werden.

Gute Nachricht für Verkehrsteilnehmer, die auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Oettingen unterwegs sind: Bereits am Mittwoch, 15. März, wird die Sperrung des Abschnitts zwischen Amerbacherkreut und dem Kreisverkehr am Kronhof wieder aufgehoben. Die Arbeiten am Durchlass des Federwiesgrabens konnten vorzeitig abgeschlossen werden, teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit. Die Maßnahme sollte ursprünglich bis etwa 24. März dauern. Aufgrund der relativ guten Witterung und der zügigen Arbeit der Baufirma kann der Behörde zufolge die Straße nun schon im Laufe des Mittwochnachmittags wieder für den Verkehr freigegeben werden. (AZ)