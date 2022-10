Straße durch Amerbach wird für gut zwei Wochen gesperrt

In der Ortsdurchfahrt in Amerbach beginnen am Mittwoch, 26. Oktober, umfangreiche Bauarbeiten. Die Straße ist komplett blockiert.

Die Ortsdurchfahrt von Amerbach ist von Mittwoch, 26. Oktober, an für gut zwei Wochen gesperrt. Grund: Die Staatsstraße wird auf dem Abschnitt zwischen dem Ortseingang von Wemding her und der Einmündung Ringstraße erneuert. Dies teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Straße durch Amerbach wird wohl am Freitag, 11. November, wieder freigegeben.

Die Arbeiten in dem Wemdinger Stadtteil finden auf einem etwa 300 Meter langen Teilstück statt. Auf diesem wird der in die Jahre gekommene Asphalt ersetzt und verstärkt. Für die Bauarbeiten ist es der Behörde zufolge notwendig, den Bereich komplett zu sperren. Die Umleitung erfolgt von Wemding her über die Staatsstraße nach Fessenheim und weiter über die Staatsstraße nach Oettingen. In die entgegengesetzte Richtung verläuft die Umleitung entsprechend von Oettingen über Fessenheim weiter nach Wemding. Die Schilder sollen rechtzeitig zum Baubeginn eingerichtet werden.

Ziel der Bauarbeiten ist es nach Angaben des Amts, sowohl die Sicherheit als auch die Fahrqualität zu verbessern und gleichzeitig die Kosten für die Unterhaltung der Straße in den kommenden Jahren zu senken. Die Lage und die Breite der Staatsstraße werden nicht verändert, "somit entsteht durch diese Baumaßnahme keine zusätzliche Versiegelung und kein weiterer Flächenverbrauch". Das Staatliche Bauamt bittet die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen. (AZ)