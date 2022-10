Vermeintlicher Einbruch entpuppt sich als Falschmeldung

Ein vermeintlicher Einbruch in Amerbach stellte sich beim Eintreffen der Polizei als Falschmeldung heraus.

Ein Mann mittleren Alters hat der Polizei am Montag einen Einbruch in seiner Wohnung in Amerbach gemeldet. Dort sollte sich ein Unbekannter aufhalten, der sich Zugang zur Wohnung des Mannes verschafft hatte. Eine Donauwörther Polizeistreife konnte wenig später weder Aufbruchspuren noch eine unberechtigte Person in der Wohnung feststellen. Entwendet wurde ebenfalls nichts. Der Mann wirkte, laut Polizei, den Beamten gegenüber verwirrt. Weil sie eine medizinische Ursache für das Verhalten des Mannes nicht ausschließen konnten, sorgten sie für entsprechende Betreuung. (AZ)

