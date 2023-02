Pfarrvikar verabschiedet sich aus Tagmersheim und Rögling

Pfarrvikar Stanislas Ndumuraro wechselt kurzfristig die Stelle. Pfarrverband Tagmersheim-Rögling-Ammerfeld bedankt sich bei dem Seelsorger.

Pfarrvikar Stanislas Ndumuraro hat sich aus dem Pfarrverband Tagmersheim-Rögling-Ammerfeld verabschiedet. Er war kurzfristig zum 1. Februar in den Pfarrverband Burgheide im Norden des Bistums Eichstätt versetzt worden, weil dort eine personelle Notlage eingetreten ist.

Zahlreiche Gläubige aus den fünf Pfarreien des Pfarrverbands Tagmersheim-Rögling-Ammerfeld kamen zu einer nachmittäglichen Dankandacht in die Kirche nach Ammerfeld. Pfarrer Tobias Scholz bedankte sich bei Ndumuraro für das schöne Miteinander, dessen Treue und Zuverlässigkeit. Scholz erinnerte daran, dass sie beide Seite an Seite "wie Brüder" viel Schönes in den zurückliegenden knapp dreieinhalb Jahren in der seelsorglichen Arbeit im Pfarrverband erlebt, aber auch manch Schweres miteinander getragen hätten.

Gottesdienste während der Corona-Pandemie in der leeren Röglinger Kirche

Als beispielsweise während der Corona-Pandemie das öffentliche Leben darniederlag, feierten Mesner Josef Schödl, Pfarrvikar Ndumuraro und Scholz die gesamte Kar- und Osterliturgie zu dritt in der leeren Röglinger Kirche. Nach den Messen gingen sie mit dem Allerheiligsten ins Freie, um den Segen Gottes über die fünf Pfarreien und die Gläubigen im Pfarrverband zu erbitten. So etwas werde man nie vergessen, meinte Scholz. Er dankte dem Pfarrvikar auch seitens der Gläubigen, die ihn sehr gemocht und geschätzt hätten. Für die neuen Aufgaben in Mittelfranken wünschte er dem Pfarrvikar alles Gute und überreichte einen Präsentkorb.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marion Dopfer ließ in ihrer Rede einige Höhepunkte aus dem Wirken von Ndumuraro im Pfarrverband Revue passieren. Sie bedankte sich für das gute Miteinander und überreichte ihm ein Fotoalbum mit schönen Erinnerungen an sein Leben und Wirken im Pfarrverband. Die Bürgermeister Georg Hirschbeck (Rennertshofen) und Petra Riedelsheimer ( Tagmersheim) dankten dem Pfarrvikar.

Zum Abschied singen Ndumuraro und ein Kollege ein Lied aus ihrer afrikanischen Heimat

Bevor sich alle ins Feuerwehrhaus Ammerfeld aufmachten zum gemütlichen Beisammensein, sangen Ndumuraro und ein Diakon aus Burundi, der im Priesterseminar Eichstätt wohnt und ebenfalls zur Verabschiedung gekommen war, ein schwungvolles Lied aus ihrer Heimat, bei der auch die Versammelten gerne mitklatschten. (AZ)