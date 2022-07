Feld in Flammen: Nach einem Unfall brennen auch zwei Autos

Ein Feld bei Ammerfeld ist in Brand geraten. Unglückliche Umstände führen dazu, dass am Ende auch zwei Autos komplett ausbrennen.

Zwei Autos im Feld, von beiden nur noch die verkohlten Überreste zu sehen: Das war das Bild, das sich laut Polizei am Dienstag gegen 13 Uhr den Feuerwehren in Ammerfeld (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) bot. Diese ausgebrannten Fahrzeuge gehörten einer Frau aus dem Landkreis Donau-Ries und einem Mann aus Kaiserslautern. Glücklicherweise wurde niemand schwerwiegend verletzt.

Der Fahrer aus Kaiserslautern war mit seinem Auto in Richtung Monheim unterwegs. Bei Ammerfeld - kurz vor der Landkreisgrenze - bemerkten der 62-Jährige und sein Beifahrer, dass es auf einem Weizenfeld neben der Straße brannte. Der Mann stoppte, weil er erkannte, dass der Landwirt mit dem Mähdrescher auf dem Feld unterwegs war und scheinbar die Flammen noch nicht bemerkt hat.

Autofahrerin war von den Flammen abgelenkt und fuhr ihrem Vordermann auf

Eine Autofahrerin aus dem nördlichen Landkreis Donau-Ries, die auf derselben Strecke fuhr, war nach eigener Aussage so von den Flammen abgelenkt, dass sie das stehende Auto des 62-Jährigen übersah und mit hoher Geschwindigkeit auffuhr. Die beiden Autos landeten daraufhin in dem brennenden Feld. Der Beifahrer des Mannes aus Kaiserslautern sowie die Frau mit ihrem kleinen Kind konnten sich noch rechtzeitig aus den Fahrzeugen retten, bevor diese in Flammen aufgingen. Alle Beteiligten kamen am Ende leicht verletzt ins Krankenhaus.

Die beiden Autos brannten völlig aus und die Polizei Neuburg, die die Ereignisse aufnahm, schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Rennertshofen, Emskeim und Ammerfeld löschten die Flammen. Zudem umriss der Landwirt mit einem Grupper den Boden, um die Ausbreitung des Feuers, das sich schnell vergößerte, zu verhindern. Als Ursache für den Brand vermutet die Polizei einen Funken, der beim Dreschen entstand und das Feuer entfachte. (AZ)