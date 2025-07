Prozess wegen Urkundenfälschung: „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“

Ein 70-Jähriger aus Donauwörth hat sich vor dem Amtsgericht in Nördlingen wegen Urkundenfälschung verantworten müssen. Gegen den Mann lag ein Strafbefehl vor, weil er nach dem Ende seines Dienstes für die Sicherheitswacht in Donauwörth einen gefälschten Ausweis zurückgab. Das stritt der Angeklagte ab und legte Einspruch ein. Vor den Augen einer Schulklasse, die an diesem Tag das Amtsgericht besuchte, kam es nun zum Prozess.

