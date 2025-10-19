Icon Menü
Angeblicher Polizist am Telefon: Betrugsversuche in Wemding schlagen fehl

Wemding

Angeblicher Polizist am Telefon: Betrugsversuche in Wemding schlagen fehl

Unbekannte Täter geben sich als Polizeibeamte aus. Sie fordern Informationen zu den Hausbewohnern. Doch die Bürger lassen sich nicht hinters Licht führen.
    Zu Betrugsversuchen am Telefon kam e sim Stadtgebiet Wemding.
    Zu Betrugsversuchen am Telefon kam e sim Stadtgebiet Wemding. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Betrüger sind am Samstag aufgrund der Wachsamkeit von Bürgern leer ausgegangen. Im Wemdinger Stadtgebiet kam es zu vermehrten Anrufbetrugsversuchen. Dabei wurden die Personen auf deren Festnetznummer von einer ihnen unbekannten oder nicht angezeigten Nummer kontaktiert. Der männliche Anrufer gab sich als Beamter der Polizeiinspektion Nördlingen aus. Einen Namen nannte er aber nicht.

    Im Telefonat nahmen die Unbekannten Bezug zu Einbrüchen in Wemding. Fragen zur Anzahl der im Haus wohnenden Personen oder Angaben zu weiteren Daten blieben erfolglos, da die Angerufenen die Masche erkannten. Die unbekannten Täter beendeten das Gespräch nach wenigen Minuten. Es kam glücklicherweise zu keinem Vermögensschaden. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsversuchen über das Telefon. (AZ)

