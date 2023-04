Brief an den Frühling

Zeit, dass es endlich richtig Frühling werde, findet Autorin Barbara Wild und hat ihm einen Brief geschrieben.

Lieber Frühling, ich muss es jetzt offen gestehen. Ich vermisse dich. In dieser Woche noch mehr als in der Woche davor, denn nach deiner Stippvisite am Samstag, weiß ich umso mehr, was mir fehlt.

Deine warmen Sonnenstrahlen auf der Haut meiner Unterarme, weil ich ein T-Shirt getragen habe. Die Leichtigkeit meines Schrittes, weil ich die dicken Winterstiefel gegen leichtes Schuhwerk getauscht habe. Dein Duft, der mir in die Nase gestiegen ist, weil der schneidende Wind verebbt war. Das Lächeln der Menschen, die sich über die Natur gefreut haben. Ja, ich habe dich gespürt und ich muss offen gestehen: Ich brauche dich.

Lieber Frühling, magst du nicht wiederkommen und dieses Mal länger bleiben? Du darfst deinen Freund, den Regen, ja auch mitbringen. Der Wind muss sich nicht ganz verziehen, beide dürfen unsere frische Beziehung ab und an stören. Aber wenn du da bist, Frühling, ist alles wärmer, lebendiger und schöner.

Es wird Zeit, die Welt wartet auf dich. Bis hoffentlich bald.