Darum macht der Januar in Donauwörth "Sonnensehnsüchtig"

Immer nur Hochnebel, Regen, Wind und trübe Wolkendecke. DZ-Redakteurin Barbara Wild mit einem, humorvoll gemeinten Hoffnungsschimmer für die, die auch unter Sonnensehnsucht leiden.

Gestern habe ich sie gesehen. Es muss sie also noch geben - die Sonne. Ihr - zugegeben fahler - Schein fiel auf die Donauwörther Parkstadt. Ich selbst aber saß im Auto, fuhr gerade die Südspanne entlang und war zu weit weg, um schnell hinzufahren und ein paar wohltuende Sonnenstrahlen zu erhaschen. Wusste ja, sie ist gleich wieder weg. Denn die Wolkendecke war - wie seit gefühlt fünf Wochen - dick und endlos. Doch jetzt, wo ich sie gesehen habe, die Sonne - ich vermisse sie noch mehr.

Die Bauernregel macht Hoffnung

Mir fehlt das Licht, das die Stimmung hebt. Die Farben der Natur, die durch die Sonne angeknipst werden. Mir fehlt ein blauer, leuchtender Himmel, weite Sicht - und einfach die Abwechslung am Horizont. Raus aus dem trüben Grau, das den Antrieb dämpft. Zu viel Melatonin - das Zeug, das morgens so müde macht - hat sich angesammelt. Zu wenig Vitamin D soll krank machen, ja sogar Osteoporose fördern.

Aber es gibt Hoffnung. Denn die Tage werden zumindest länger. Maria Lichtmess war am 2. Februar und 40 Tage seit Weihnachten sind vorbei. Und wenn die Bauernregeln stimmen, dann ist klar - bald wird es nicht nur mehr Stunden an Tageslicht geben. Denn wie heißt es: "Wenn’s an Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. Ist es aber klar und hell, kommt der Lenz noch nicht so schnell." Also, wenn ich so aus meinem Fenster blicke, war und ist es alles andere als klar und hell...