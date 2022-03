Im Corona-Kreisverkehr

Plus Ist die Seuche erst einmal im Haus, kann es Wochen dauern, bis die Familie wieder raus darf. Ein nervenaufreibender Zustand, findet DZ-Redakeurin Barbara Wild.

Als das Virus das erste Familienmitglied erreichte, da war man noch ungläubig: keine Symptome, eher eine Zufallsdiagnose. Ein Fehler beim Testen? Ist das jetzt Corona? Also: Rein ins Gästezimmer und weg von Mann und Kind. Nach sieben Tagen schien es bewältigt. Alles gut.