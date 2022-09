Leser sammeln riesige Pilze: Der Rezept-Tipp unserer Redaktion

Steinpilze in erstaunlicher Größe haben unsere Leserinnen und Leser jüngst entdeckt. Kurios - und beste Grundlage für ein leckeres Steinpilzrisotto.

Wenn Bilder von riesigem Gemüse in der Redaktion eintrudeln, dann ist das meist ein Kürbis oder schon mal eine Gurke. Ein Riesen-Steinpilz so groß wie der Oberkörper eines Vierjährigen ist eher selten. Da staunt der Leser und der Redakteur fragt sich: Was ist denn da los und – was macht man mit so einem Prachtexemplar von Pilz? Die Kollegin sagt: "Steinpilz-Ristotto, so wie meine Schwägerin" und schon teilen wir hier mit ihnen das Rezept von Mai Anton aus Mertingen:

Zutaten für vier bis sechs Personen: 1 bis 2 Steinpilze oder ein Riesensteinpilz, eine Zwiebel, 20 Gramm Butter, 3 EL Olivenöl, 500g Gramm Risottoreis, ein Glas trockener Weisswein und 1 Liter Gemüsebrühe, 250 ml Schlagsahne, 100 Gramm Parmesan, Salz und Pfeffer.

Steinpilz-Risotto-Rezept der Schwägerin Mai Anton aus Mertingen. Foto: Mai Anton

Anleitung:

Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. Steinpilz dünn schneiden. In einem Topf die Hälfte der Zwiebeln mit Butter anschwitzen. Danach den Reis dazugeben und weiter bis farblos anschwitzen. Mit dem Weißwein den Reis ablöschen. Nach und nach die Gemüsebrühe zugeben, das Risotto hin und wieder rühren mit niedriger Hitze. Ungefähr 30 Minuten leicht kochen. Nach Geschmack kann man es länger kochen, der Reis wird weicher oder kürzer kochen, der Reis wird härter. Gleichzeitig braten sie die andere Hälfte der Zwiebeln mit Olivenöl. Danach Steinpilz dazugeben, rühren und Salz, Pfeffer nach Geschmack geben. Anschließend mit der Schlagsahne den Pilz ablöschen. Dazu noch 50 Gramm Parmesan geben und die Sauce 5 Minuten mit niedriger Hitze ziehen lassen. Gießen sie die Steinpilz-Sahne-Vorbereitung auf den gekochten Reis und darüber noch geriebenen Parmesan.

Guten Appetit!

