Angetrunkener E-Scooterfahrer fährt auf Gehweg und stürzt

Ein angetrunkener E-Scooterfahrer geriet am Samstag in Bäumenheim ins Visier der Polizei. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 20 Uhr hielten die Beamten den 20-jährigen Bäumenheimer an, der verbotenerweise auf dem Gehweg des Schubertwegs Richtung Hauptstraße unterwegs war. Kurz vor der Kontrolle stürzte der Fahrer, blieb jedoch unverletzt. Die Polizisten stellten dann fest, dass der Mann eine Alkoholfahne hatte und dass der E-Scooter zudem ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 hatte.

Aufgrund des Alkohols wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen, wo eine Blutentnahme stattfand. Dabei stellte sich heraus, dass der 20-Jähroige über 0,5 Promille hatte. Ihn erwartet nun, aufgrund der unsicheren Fahrweise und des Alkohols eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Zusätzlich auch eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetztes wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. (AZ)