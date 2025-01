Beifahrer unter Alkohol verursacht Schaden an Auto

Ein Mann, der als Beifahrer in eine Auto unterwegs war, hat in Donauwörth beim Öffnen der Tür einen Schaden angerichtet. Das meldet die Polizei.

Der 37-Jährige schlug Zeugen zufolge in der Andreas-Mayr-Straße in der Parkstadt die Pkw-Tür gegen einen daneben geparkten Wagen. An diesem Entstand ein Schaden von schätzungsweise an die 800 Euro. Ein Alkoholtest vor Ort ergab bei dem Mann einen Wert von knapp 0,6 Promille. Die Beamten sorgten für einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung mit der Besitzerin des betroffenen Pkw. (AZ)