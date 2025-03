Ein unbekannter Täter hat in Donauwörth ein Rad an einem Anhänger gestohlen. Die Tat geschah zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 1. März, 8 Uhr, in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße.

Der bislang unbekannte Täter montierte dabei das linke Rad des Anhängers ab und nahm es mit. (AZ)